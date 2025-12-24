Ортопед рассказал, как выбрать матрас, который не навредит здоровью

При выборе матраса важно ориентироваться на свой вес и возраст, а также учитывать позу, в которой вы обычно спите, рассказал «Газете.Ru» врач — травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сретенке Зейнутдин Фарманов.

Правильно подобранный матрас помогает поддерживать физиологичное положение позвоночника, снижать нагрузку на суставы и уменьшать ночные болевые симптомы при остеохондрозе и сколиозе.

«Универсального совета, какой матрас выбрать, жесткий или мягкий, — нет. Потому что «жесткость» — это ощущение, зависящее от массы тела, конституции, распределения жира и мышц в теле, личного восприятия комфорта и позиции сна. Кроме того, важна поддержка — способность сохранять нейтральный прогиб позвоночника, — а это не то же самое, что субъективная жесткость. Исследования показывают, что средне-жесткие матрасы часто дают лучший баланс между комфортом и поддержкой для пациентов с болями в спине», — рассказал врач.

Так, по словам врача, чем человек тяжелее, тем сильнее он прогибает слой верхних материалов, поэтому более тяжелым людям обычно нужна более жесткая основа, чтобы избежать чрезмерного «проваливания» и сохранить осевую поддержку позвоночника.

«Легкие люди на том же матрасе будут ощущать его более жестким. Возраст тоже играет роль. У пожилых часто уменьшается мышечная масса и плотность костной ткани, чувствительность к точечному давлению выше (проблемы суставов, риск пролежней). Поэтому им иногда комфортнее спать на покрытии чуть мягче (чтобы снять давление), но при этом необходима хорошая поддержка — то есть не «расползающийся» мягкий матрас, а многослойная конструкция с давлением-снятием», — заметил доктор.

Свою обычную позу сна тоже важно учитывать: если спать на боку, то нужно лучшее «обволакивание» в плечевом и тазовом поясах, которое дает мягкий матрас, если вы спите на спине, то важно умеренное прогибание в пояснице (средняя жесткость), если на животе — более жесткая поверхность, чтобы не заваливать таз и не выгибать поясницу. Если вы меняете позы ночью, лучше выбирать матрас с быстрореагирующим верхним слоем и поддерживающим каркасом.