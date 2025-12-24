Оценены шансы избавиться от похмелья в сауне

Пробежка или посещение сауны после употребления спиртного не являются эффективным вариантом алкогольного детокса, рассказал профессор анатомии Адам Тейлор. Шансы избавиться от похмелья при помощи этих популярных в народе методов он оценил в беседе с The Guardian.

По словам Тейлора, токсичные вещества, содержащиеся в алкоголе, расщепляют печень, затем они отфильтровываются из крови и выводятся с мочой или калом. Назначение же пота — не выводить токсины, а регулировать температуру тела или сигнализировать о стрессе или страхе.

«Пробежка или посещение сауны после ночной попойки не уменьшат количество токсинов в организме, образовавшихся в результате метаболизма этанола, и не снизят уровень алкоголя в крови», — подчеркнул ученый.

Профессор объяснил, что посещение тренажерного зала или сауны приносит удовольствие во время похмелья лишь потому, что эти виды активности повышают уровень гормонов хорошего настроения — эндорфинов — и снижают уровень кортизола, вызывающего чувство тревоги.

Кроме того, спорт и сауна улучшают кровообращение, расслабляют напряженные мышцы и стимулируют нервную систему, продолжил Тейлор. Таким образом, подобные активности борются с симптомами, а не ускоряют детоксикацию. При этом если человек, испытывающий похмелье, усиленно потеет, он должен обеспечить себе дополнительную гидратацию, чтобы избежать сильного обезвоживания.

Ранее врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Василиса Непомнящих развеяла популярный миф о предотвращении похмелья. По ее словам, съеденное натощак сливочное масло не спасает от головной боли на следующий после застолья день.