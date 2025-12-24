Гастроэнтеролог назвала самую полезную красную рыбу

Эта рыба содержит рекордное количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Самой полезным видом красной рыбы является чавыча, или королевский лосось, сообщила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в разговоре с NEWS.ru.

«Благодаря рекордным показателям омега-3 чавыча является абсолютным лидером в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и поддержании когнитивных функций», — подчеркнула специалист.

Кроме того, чавыча богата витамином D и селеном, которые важны для укрепления костей и поддержания общего здоровья. А содержащийся в ней природный пигмент астаксантин обладает мощным антиоксидантным действием и способствует замедлению процессов старения.