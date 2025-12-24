В чем опасность недосыпа

Кардиолог Тамаз Гаглошвили предупредил, что сон менее семи часов в сутки повышает риск развития опасных заболеваний. Их он перечислил россиянам в своем Telegram-канале.

Гаглошвили утверждает, что из-за недосыпа на 7-30 процентов повышается риск развития гипертонии. Также на 30 процентов увеличивается вероятность возникновения сахарного диабета второго типа. Кроме того, человек может столкнуться со сбоем сердечного ритма, причем риск возрастает на 15-17 процентов на каждый потерянный час сна, подчеркнул доктор.

«Это не гарантия болезни, но тенденция прямая: недосып бьет по давлению, нарушает работу инсулина и провоцирует аритмии», — написал он.

Для улучшения качества сна врач призвал отказаться вечером от гаджетов, установить в спальне комфортную температуру, сократить количество кофе после обеда, ложиться и вставать в одно и то же время, а также провериться на апноэ во сне.

