Названы три самых опасных продукта новогоднего стола

Врач назвал три самых опасных продукта новогоднего стола
Стоит пересмотреть привычные рецепты, чтобы встретить Новый год не только весело, но и без вреда для пищеварения. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог федеральной сети клиник «Евроонко» Владимир Логинов в разговоре с «Чемпионатом» выделил тройку самых вредных ингредиентов праздничного стола.
Промышленный майонез. Это высококалорийная эмульсия из рафинированного масла, уксуса и стабилизаторов. Высокая жирность (60–70%) перегружает печень и поджелудочную, а уксус раздражает слизистую желудка.
Заменить его можно натуральным йогуртовым соусом с зеленью и горчицей, заправкой из авокадо или лёгкой сметаной со специями.
Колбасы, сосиски и копчёности. Опасность заключается в составе: фосфаты, нитриты, избыток соли и скрытые жиры. Они могут провоцировать изжогу и повышать риск заболеваний ЖКТ.
Гастроэнтеролог рекомендует использовать запечённый кусок мяса (говядина, индейка), домашнюю буженину или, в умеренных количествах, слабосолёную красную рыбу.
Белый хлеб и багеты. Простые углеводы вызывают резкий скачок сахара в крови и способствуют брожению в кишечнике, что приводит к вздутию.
Заменить такие продукты лучше хлебом из цельнозерновой муки, хлебцами или даже листьями салата для подачи закусок.