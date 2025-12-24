Названы три самых опасных продукта новогоднего стола

Стоит пересмотреть привычные рецепты, чтобы встретить Новый год не только весело, но и без вреда для пищеварения. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог федеральной сети клиник «Евроонко» Владимир Логинов в разговоре с «Чемпионатом» выделил тройку самых вредных ингредиентов праздничного стола.

Промышленный майонез. Это высококалорийная эмульсия из рафинированного масла, уксуса и стабилизаторов. Высокая жирность (60–70%) перегружает печень и поджелудочную, а уксус раздражает слизистую желудка.

Заменить его можно натуральным йогуртовым соусом с зеленью и горчицей, заправкой из авокадо или лёгкой сметаной со специями.

Колбасы, сосиски и копчёности. Опасность заключается в составе: фосфаты, нитриты, избыток соли и скрытые жиры. Они могут провоцировать изжогу и повышать риск заболеваний ЖКТ.

Гастроэнтеролог рекомендует использовать запечённый кусок мяса (говядина, индейка), домашнюю буженину или, в умеренных количествах, слабосолёную красную рыбу.

Белый хлеб и багеты. Простые углеводы вызывают резкий скачок сахара в крови и способствуют брожению в кишечнике, что приводит к вздутию.

Заменить такие продукты лучше хлебом из цельнозерновой муки, хлебцами или даже листьями салата для подачи закусок.