Кардиолог перечислил продукты, от которых стоит отказаться зимой для здоровья сердца

Чемпионат.com

В холодное время года часто наблюдается смещение рациона в сторону тяжёлой, калорийной пищи. Это опасно для сердца. Кардиолог АО «Медицина» Евгений Кокин рассказал, каких продуктов питания следует избегать зимой, чтобы сохранить сердце здоровым.

Кардиолог перечислил продукты, от которых стоит отказаться зимой
© Чемпионат

Избыток насыщенных жиров: мясо (свинина, баранина), сало, сливочное масло, копчёности, колбасы — повышают уровень холестерина и провоцируют атеросклероз. Переработанные углеводы (сладости, белый хлеб, печенье, магазинные пирожные) вызывают резкие скачки инсулина, способствуют ожирению и воспалению. Слишком солёная пища удерживает воду.

Алкоголь в больших дозах, даже «теплящие» напитки (водка, глинтвейн), повышают риск аритмии. Фастфуд и полуфабрикаты содержат трансжиры, глутамат натрия, избыток натрия — всё это вредно для сосудов.

«Замените жирное мясо — на рыбу, орехи, бобовые; сладости — на фрукты и ягоды в замороженном виде; соль — на травы и специи (петрушка, тмин, куркума)», — посоветовал врач.