Как Новый год может привести к инфаркту

Кардиолог Итало Менезес Феррейра предупредил, что сильный стресс перед Новым годом может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об опасных последствиях этого состояния он рассказал в разговоре с изданием Terra.

© Lenta.ru

«Хронический стресс вызывает длительное высвобождение таких гормонов, как адреналин и кортизол, которые повышают кровяное давление, учащают сердцебиение и способствуют воспалительным процессам, участвующим в образовании бляшек в артериях», — пояснил Феррейра.

Врач подчеркнул, что в зоне особого риска находятся люди, у которых уже есть заболевания сердечно-сосудистой системы, поскольку в совокупности со стрессом это может привести к инфаркту или инсульту. В связи с этим специалист посоветовал людям с семейным анамнезом сердечно-сосудистых заболеваний и тем, у кого уже диагностированы гипертония, сахарный диабет или гиперхолестеринемия, не игнорировать такие симптомы, как постоянная раздражительность, чрезмерная усталость, бессонница, учащенное сердцебиение и боли в груди.

Ранее кардиолог Игнат Рудченко рассказал, как правильно измерять артериальное давление. Перед процедурой он посоветовал отдохнуть около пяти минут.