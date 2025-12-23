Нарколог оценил риск спиться за новогодние каникулы

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев оценил возможность заработать алкогольную зависимость за новогодние каникулы. Об этом он побеседовал с aif.ru.

«Сформировать зависимость с нуля за 10-12 дней праздников невозможно. Алкогольная зависимость — это хроническое заболевание, которое развивается постепенно», — объяснил Исаев.

В то же время нарколог предупредил, что в новогодние каникулы существует риск уйти в запой. Врач объяснил, что во время праздников многие люди ежедневно употребляют алкоголь в течение 1,5-2 недель. По словам Исаева, именно так и выглядит классический запой.

Доктор отметил, что при таком состоянии человеку сложно самостоятельно перестать употреблять алкоголь. Нарколог подчеркнул, что по этой причине пик обращений в клинику приходится на период в течение одной-двух недель после окончания праздников.

Ранее кардиолог Алехандро Меретта заявил, что в новогодние праздники повышается риск инфаркта и инсульта. По его словам, причиной этого является переедание и употребление алкоголя.