Почему БАДы лучше не принимать без консультации лечащего врача

С сентября врачи обязаны не просто рекомендовать своим пациентам прием биологически активных добавок (БАД), а делать это официально - оформлять такие назначения в медицинской карте больного. Соответствующие поправки в федеральные законы "Об основах охраны здоровья" и "О качестве и безопасности пищевых продуктов" вступили в силу с 1 сентября. Правда, еще не сформирован перечень Минздрава, из которого, собственно, и должны назначаться БАДы, а сам порядок назначения министерство должно утвердить к 1 марта 2026 года. Тем не менее многие врачи уже сегодня начали исполнять новый закон, и говорят, что решение правильное - такой подход должен сократить бесконтрольный прием БАДов и минимизировать риски из-за "неудачных" сочетаний добавок с параллельно принимаемыми лекарствами.

© Российская Газета

Зачем БАДы нужно пить по назначению врача и почему не стоит заниматься самолечением? На вопросы "РГ" ответила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, специалист по антивозрастной медицине, врач ультразвуковой допплерографии сосудов (УЗДГ), член Европейского общества гинекологов и эндокринологов, эксперт Solgar Екатерина Орехова.

Почему раньше врачи не могли назначать БАДы?

Екатерина Орехова: Традиционно в нашей медицине существовала четкая граница: лекарства - это средства с доказанной клинической эффективностью, предназначенные для лечения заболеваний, а биологически активные добавки - это источники нутриентов для восполнения дефицита и поддержания здоровья. БАДы позиционировались как часть продуктов питания, а не лекарства. Конечно, врач мог рекомендовать их прием, но неформально, не фиксируя это в официальной истории болезни или назначениях.

Это создавало правовой вакуум и не позволяло врачам нести полную ответственность за комплексную терапию пациента. Сегодня, когда доказательная база по многим нутриентам значительно выросла, а понимание их роли в развитии различных заболеваний углубилось, регуляторы приняли логичное решение - дать врачам инструмент для легитимной коррекции дефицитных состояний.

Как часто вы назначаете БАДы своим пациентам?

Екатерина Орехова: В моей практике врача антивозрастной медицины - очень часто. Прежде чем рекомендовать какой-либо БАД, я провожу комплексное обследование пациента, чтобы выявить нехватку витаминов, макро- и микроэлементов, оцениваю антиоксидантный и гормональный статус.

Дефициты многих нутриентов лежат в основе состояний-предшественников всех возрастных заболеваний - хронического низкоуровневого воспаления и окислительного стресса. Ключевой момент - это не "назначение ради назначения", а четко обоснованный персонифицированный подход. Например, если у больного подозрение на дефицит магния (он может проявляться разными симптомами - начиная от мышечных спазмов, заканчивая нарушением сна и тревожностью), недостаточно просто назначить анализ на магний. Требуется также анализ на кальций и анализ результатов. Назначение высококачественного легкоусвояемого магния - это не опция, это необходимый компонент терапии.

И так происходит со многими дефицитами. Сегодня редко кто из жителей мегаполиса не имеет тех или иных нутриентных дефицитов. Таким образом, частота назначений очень распространена.

Как относятся к назначению БАДов пациенты - вам верят или просят обосновать, почему нужно пить ту или иную добавку?

Екатерина Орехова: В основном отношение положительное. Часто мои пациенты видят результаты подобных назначений у родственников или коллег и приходят по рекомендации.

Но, конечно, бывают скептически настроенные и настороженные пациенты, и они требуют максимально подробных разъяснений. И это абсолютно нормально! Я всегда привожу аналогию: строителю для постройки дома нужны кирпичи и цемент. Так и нашему организму для слаженной работы (синтеза гормонов, энергии, нейромедиаторов) нужны "кирпичики" - витамины и минералы. БАД - это и есть эти кирпичики, когда их недополучают с пищей.

Мы не "продаем чудо-таблетку", а целенаправленно восполняем выявленный в анализах дефицит (например, низкий уровень витамина D, который связан с жалобами на упадок сил и плохой иммунитет). Самый простой и мощный инструмент для усиления доверия - это показать человеку его анализы "до" и отследить динамику "после".

Есть пациенты "новой волны", интересующиеся биохакингом и превентивной медициной, они встречают такие назначения с энтузиазмом. Такие пациенты сами читают исследования, готовы инвестировать в свое долголетие и качество жизни. Для них нутрицевтическая коррекция - неотъемлемая часть здоровья.

С какими сложностями при назначении БАДов вы сталкиваетесь?

Екатерина Орехова: Сложностей несколько, и они существенны.

Во-первых, контроль качества. Эффективность любой добавки зависит от сырья, технологии производства (например, форма хелата для минералов) и чистоты продукта. БАД с одинаковым составом (на этикетке) - очень много, но качество продуктов разное. Важно выбирать проверенных, надежных производителей.

Второй важный момент. БАДы могут взаимодействовать друг с другом и с лекарствами. Поэтому нельзя относиться к их приему легкомысленно. Наша задача - выстроить схему так, чтобы компоненты синергировали, а не конкурировали. Третья проблема - некоторые пациенты не понимают роли БАД, они ждут мгновенного "омоложения". Важно, чтобы врач объяснил, что нутриентная коррекция - это стратегический, долгосрочный вклад в здоровье, эффект от которого проявляется при регулярном и курсовом применении.

Критерии для назначения БАД регуляторы недавно утвердили, но там использованы общие формулировки: должны быть "показания" к применению, добавка должна иметь доказанную эффективность и включена в клинические рекомендации. А чем руководствуетесь вы, по каким критериям выбираете, какую добавку назначить?

Екатерина Орехова: Мой выбор строится на нескольких китах. Во-первых, я обязательно смотрю доказательную базу, предоставляет ли производитель результаты клинических исследований, подтверждающих эффективность продукта. Во-вторых, на практике я убедилась, насколько важна биодоступность продукта. Например, цитрат или глицинат магния усваиваются лучше, чем оксид. Третий момент: дозировка должна быть достаточной для коррекции дефицита.

Ну, и конечно, я отдаю предпочтение производителям, которые работают по проверенным временем стандартам, проводят независимую сертификацию своей продукции и предоставляют доступ к результатам тестов на чистоту и содержание активных веществ.

Наконец, есть еще один важный критерий: комплексность. Часто эффективнее назначить комплекс, где компоненты усиливают действие друг друга (например, витамин D3 стоит сочетать с витамином K2 для правильного распределения кальция).

Есть ли уже клинические рекомендации, в которых предусмотрено применение БАД?

Екатерина Орехова: Да, и это тренд последних лет! Минздрав постепенно интегрирует нутрициологический подход в официальные протоколы.

Вот лишь несколько примеров:

Фолиевая кислота (L-метилфолат) - для подготовки к беременности.

Железо (бисглицинат) - при латентном дефиците.

Омега-3 - для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Витамин D - при его дефиците, ассоциированном с остеопорозом, иммунной дисфункцией и другими патологиями.

Сбалансированное питание - рекомендуется женщинам с нарушениями менструального цикла.

Некоторые препараты (например, омега-3, витамин Д, кальций и т.д.) продаются и как лекарства, и как БАД. В чем разница? Какой вариант предпочтительней?

Екатерина Орехова: Это ключевой вопрос для врачебной практики. Давайте разбираться.

Лекарство проходит жесткие клинические испытания на безопасность и эффективность. Дозировка строго стандартизирована, показания к применению и побочные эффекты исследованы и четко прописаны в инструкции, производство жестко контролируется. Например, лекарственный витамин D - это, как правило, водный или масляный раствор с точно выверенной дозой в каждой капле.

Что касается БАД, они регистрируются как продукты питания. Требования к доказательной базе и стандартизации дозировки менее строгие.

Какой вариант рекомендовать? Ответ зависит от клинической ситуации. Лекарственную форму я выбираю в нескольких случаях. Для терапевтических целей, когда нужны высокие, "ударные" дозы под строгим контролем врача (например, коррекция тяжелого дефицита витамина D). Когда требуется максимальная стандартизация и предсказуемость результата, особенно у пациентов с серьезными хроническими заболеваниями, когда необходимо следовать медицинскими протоколам.

Качественный БАД я рекомендую для длительной, превентивной поддержки после коррекции острого дефицита, или когда нужна комплексная формула. Например, БАД с витамином D3 часто сразу содержит витамин K2 или кальций - такое синергичное сочетание не всегда встречается в лекарствах.