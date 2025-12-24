Диета при гипертонии: какие продукты стабилизируют давление

Гипертония требует комплексного подхода. Наряду с медикаментами, правильный рацион помогает стабилизировать давление и снизить риск осложнений. В большинстве случаев развитие болезни связано с образом жизни, а значит, мы можем на него повлиять.

К факторам риска относятся курение, лишний вес, малоподвижность, стресс, а также избыток соли в рационе. Изменение пищевых привычек, как утверждают медики, помогает нормализовать показатели, отмечают специалисты Роспотребнадзора.

Основу рациона гипертоников должны составлять овощи, фрукты, цельнозерновые крупы и нежирные кисломолочные продукты. Животные жиры лучше заменить растительными, отказаться от жирного мяса, сливочного масла, газированных и кофеинсодержащих напитков. Гипертоникам также нельзя есть острые приправы, соленья, копчености и сладости. Еду им советуют вареную, приготовленную на пару и запеченную.

Особое внимание уделяется микроэлементам. Калий, который содержится в бананах, кураге, картофеле и рыбе, помогает выводить лишнюю жидкость. Магний, содержащийся в зелени, орехах и бобовых, расширяет сосуды и укрепляет их стенки. Также важны витамины С, А и группы В, которых много в овощах, ягодах и отрубях.

Чтобы следить за давлением, дома удобнее иметь автоматический тонометр. Этот аппарат он очень прост в использовании в отличие от механического, который требует определенных навыков. Манжет не должна быть слишком тугим или свободным. Надевайте ее нужно на голую руку.

Как писал «ГлагоL», коварство гипертонии в том, что она часто протекает без симптомов. Заметить ее можно только, регулярно измеряя давление.