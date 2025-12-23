Названы признаки избытка соли в рационе

Если потреблять много соли, то увеличится риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с почками и катаракты, предупредил онколог Владимир Ивашков. В своем Telegram-канале он назвал россиянам признаки избытка этого продукта в рационе.

По словам Ивашкова, на избыток соли указывает постоянная жажда. Также о нем может говорить припухлость лица и век, которая обычно появляется по утрам. Еще одним признаком чрезмерного употребления этого продукта он назвал колебания веса на два-пять килограммов без видимых причин.

Специалист посоветовал проанализировать ежедневное меню. Так, много соли содержится в готовых завтраках и ужинах, еде из кулинарного отдела супермаркетов и замороженных полуфабрикатах. В заключение Ивашков добавил, что заподозрить переизбыток соли можно, если резинки от трусов и носков, подобранных по размеру, оставляют яркие следы на коже, а обувь к вечеру надевается с трудом.

