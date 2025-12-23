Врач рассказал о самой частой причине смерти из-за алкоголя на Новый год

Новогодние праздники часто сопровождаются неумеренным употреблением алкоголя, что может привести к трагическим последствиям.

Врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в интервью NEWS.ru раскрыла самую распространенную причину смерти в состоянии алкогольного опьянения.

«В состоянии глубокого опьянения человек может упасть, получить тяжелую черепно-мозговую травму и не почувствовать этого, – предупредил она. – Но самая частая бытовая причина смерти после выпитого – аспирация рвотных масс. Без сознания, лежа на спине, человек вдыхает рвоту, что приводит к удушью. Из-за угнетенного кашлевого рефлекса он даже не пытается откашляться».

Особую опасность, добавила Тен, представляет ситуация с людьми, регулярно употребляющими алкоголь. По словам специалиста, у них наблюдается повышенная активность ферментов печени, что создает ложное ощущение устойчивости к спиртному. Однако это не защищает от смертельных рисков, а лишь маскирует наступление критического состояния.

Опытные потребители алкоголя, отметила она, могут медленнее пьянеть из-за повышенной активности ферментов печени. Но это иллюзия безопасности, так как ферменты не безграничны и при большом количестве алкоголя их катастрофически не хватает.