Врач раскрыла 5 принципов питания, которых стоит придерживаться зимой

Чемпионат.com

В зимний период простыть становится проще. Для поддержания иммунитета каждый приём пищи должен быть сбалансированным. Врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова поделилась с «Чемпионатом» принципами питания для всей семьи зимой.

Пять принципов питания, которых стоит придерживаться зимой
5 принципов зимнего питания

  1. Разнообразие и сезонность — основа иммунитета.
  2. Белок, жиры и клетчатка — три кита энергии и защиты.
  3. Тёплые, варёные, запечённые блюда — лучше, чем холодные салаты в мороз.
  4. Витамин D — не опционален. Проверьте уровень, при необходимости начните принимать.
  5. Кисломолочные продукты нужно употреблять ежедневно. Это простой, доступный и научно доказанный способ укрепить иммунитет.