Пять принципов питания, которых стоит придерживаться зимой

Врач раскрыла 5 принципов питания, которых стоит придерживаться зимой
В зимний период простыть становится проще. Для поддержания иммунитета каждый приём пищи должен быть сбалансированным. Врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова поделилась с «Чемпионатом» принципами питания для всей семьи зимой.
5 принципов зимнего питания
- Разнообразие и сезонность — основа иммунитета.
- Белок, жиры и клетчатка — три кита энергии и защиты.
- Тёплые, варёные, запечённые блюда — лучше, чем холодные салаты в мороз.
- Витамин D — не опционален. Проверьте уровень, при необходимости начните принимать.
- Кисломолочные продукты нужно употреблять ежедневно. Это простой, доступный и научно доказанный способ укрепить иммунитет.