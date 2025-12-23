Пять принципов питания, которых стоит придерживаться зимой

В зимний период простыть становится проще. Для поддержания иммунитета каждый приём пищи должен быть сбалансированным. Врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова поделилась с «Чемпионатом» принципами питания для всей семьи зимой.

5 принципов зимнего питания