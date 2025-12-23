Они требуют тщательного планирования. Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурацкая рассказала, как организовать безопасные прогулки для пожилых людей зимой. По её словам, главные риски — гипотермия, обострение хронических заболеваний почек, падения с травмами.

Для профилактики важно подобрать обувь с антискользящей подошвой (шипы, резиновые протекторы), треккинговые палки для стабилизации и избегать скользких участков. Оптимальная продолжительность прогулки — 20–40 минут при температуре выше -10°C, при -15°C и ниже — не более 15–20 минут. При слабости, нарушениях координации маршруты должны быть ровными, без подъёмов, с местами для отдыха. Сильные морозы (-20°C и ниже) и ветер увеличивают риск переохлаждения. В такую погоду лучше ограничить выход на улицу.

«Специальные приспособления (шипы, палки) не просто полезны, они обязательны. Препараты кальция и витамина D профилактически важны при дефиците, подтверждённом анализами, но не заменяют физическую активность, — сказала Бурацкая.

Прогулки должны быть регулярными, но адаптированными под индивидуальные риски. Консультация врача перед началом зимнего режима обязательна.