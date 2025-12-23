Врач подсказал полезные для здоровья подарки на Новый год

Терапевт Ольга Сухарева подсказала россиянам полезные для здоровья новогодние подарки для родных и друзей. Список она опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам Сухаревой, тревожному человеку на Новый год можно подарить картину по номерам, набор акварельных фломастеров или набор для изготовления свечей из соевого или кокосового воска. Для людей, у которых есть проблемы со сном, идеальным подарком, по ее мнению, станет утяжеленное одеяло или ортопедическая подушка.

Если человек любит медитации и другие подобные практики, то ему можно вручить ароматические масла, посоветовала доктор. Другим полезным подарком Сухарева назвала набор для ухода за полостью рта, в который входят ирригатор, зубная нить, паста и щетка.

Кроме того, в свой список она включила сертификат на чекап в лабораторию, массаж или в спа-центр, а также массажер для спины, книгу, новогодние свечи ручной работы, адвент-календарь с чаем или косметикой, полезные сладости, абонемент в зал, бассейн или термальную зону.

Ранее психолог Юлия Мурашова рассказала, как избежать предновогоднего стресса. Для этого она посоветовала избавиться от завышенных ожиданий.