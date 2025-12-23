Как скандинавский метод сна поможет вам заснуть

Многие пары каждую ночь ссорятся из-за одеял, пуховых покрывал, температуры в спальне и разных привычек сна. Поэтому неудивительно, что так называемый скандинавский метод засыпания сейчас набирает популярность.

Скандинавский метод сна предполагает, что каждый из партнёров в паре имеет своё одеяло или пуховое покрывало для сна. Это позволяет людям спать вместе и удовлетворять индивидуальные потребности каждого. Популярен этот метод, как следует из названия, в скандинавских странах.

На сегодняшний день ещё нет исследований, которые бы сравнивали использование двух одеял и одного во время сна пар. Тем не менее скандинавский метод имеет много аспектов, которые соответствуют принципам здорового сна. Именно поэтому есть веские основания предполагать, что он может помочь при нарушениях сна, которые возникают при совместном сне под одним одеялом.

