Гинеколог назвал причины возникновения вульвовагинальной атрофии

Вульвовагинальная атрофия (ВВА) может возникнуть у женщин, которые долгое время принимают препараты гормональной контрацепции. Об этом «Газете.Ru» рассказала к.м.н., врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Любовь Ефремова.

«Жалобы, связанные с вульвовагинальными атрофическими изменениями, могут быть не только у женщин в менопаузе, но и у молодых девушек, например, длительно использующих препараты гормональной контрацепции, у пациенток с рецидивирующими вагинитами различной этиологии. И, конечно, не забываем о таких явлениях, как ранняя или преждевременная менопауза, преждевременная недостаточность яичников», — заявила эксперт.

Врач рассказала, что сейчас также выделяют генитоуринарный лактационный синдром (ГУЛС), когда жалобы, связанные с вульвовагинальными атрофическими изменениями, развиваются у молодых женщин после родов, находящихся на длительном грудном вскармливании.

Ефремова обратила внимание, что наиболее характерными симптомами являются появление сухости, жжения, зуда в области гениталий и возникновение диспареунии.

По ее словам, традиционным направлением патогенетического лечения ВВА является восполнение дефицита эстрогенов путем использования их интравагинальных форм.

«Широко рекомендуются лубриканты на водной основе, уходовые кремы и гели, содержащие гиалуроновую кислоту с увлажняющим эффектом. Важную роль играет коррекция образа жизни с акцентом на усиление физической активности, использование специальных упражнений», — поделилась врач.

Гинеколог рассказала, что также практикуются аппаратные методы лечения (лазерные технологии, радиочастотная терапия).

«Они направлены на стимуляцию собственного неоангиогенеза и неоколлагеногенеза в стенке влагалища, что увеличивает ее толщину, механическую прочность и функциональное состояние, в том числе за счет восстановления нормоценоза. Успешно используются инъекционные методы с гиалуроновой кислотой, с собственной плазмой, обогащенной тромбоцитами», — объяснила Ефремова.

Она отметила, что экзосомальные препараты могут быть альтернативой применению топических эстрогенов. По словам врача, они способны эффективно купировать и уменьшать симптомы ВВА у женщин, имеющих противопоказания к гормонотерапии.

«Экзосомы — это маленькие внеклеточные пузырьки, которые клетки выделяют для передачи сигналов. Они работают как сигнальные молекулы, влияя на активность кожи (воспаление, регенерация, синтез коллагена и т.д.). Важно, что экзосомы не являются живыми клетками и не содержат ДНК, поэтому не изменяют геном», — объяснила Ефремова.

Она рассказала, что экзосомы не включают гормоноподобных веществ, они передают клеточные сигналы мягче и более локально. Врач подчеркнула, что экзосомы не вызывают гормональных побочных эффектов.

Ефремова также заявила, что экзосомы отличаются от увлажняющих средств тем, что влияют на работу клеток.

«Они могут уменьшать воспаление, ускорять восстановление после процедур, стимулировать выработку коллагена. Это скорее «клеточные коммуникаторы», а не классические skincare-ингредиенты», — отметила врач.

Ефремова подчеркнула, что экзосомальная терапия рассматривается как перспективный адъювантный метод в коррекции симптомов вульвовагинальной атрофии у женщин в период менопаузы.

«Экзосомальную терапию я использую уже около двух лет и в целом очень довольна результатами. У трех пациенток экзосомы использовались в сочетании с лазерной терапией. Включение экзосомальных препаратов в постпроцедурный уход способствовало более быстрому купированию болевого синдрома и отека, сокращая период реабилитации вместо двух-трех суток до нескольких часов. Продолжение терапии в домашних условиях позволяло поддерживать достигнутый эффект в межпроцедурные интервалы», — рассказала гинеколог.

Врач поделилась, что особое внимание было уделено двум пациенткам, имеющим противопоказания к гормональной терапии вследствие перенесенных онкологических заболеваний. Она пояснила, что в этих случаях применение экзосомальных препаратов сопровождалось уменьшением зуда, раздражения и выраженности синдрома сухости.