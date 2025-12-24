Чем полезен шиповник и кому он может навредить

Шиповник является одним из самых мощных природных источников витамина С. Этот витамин делает растение отличным помощником в сезон простуд: он подавляет развитие вирусов, помогает откашляться, снимает ломоту в суставах и укрепляет иммунитет. Кроме того, в плодах содержится целый комплекс других витаминов (группы В, К, Е, А) и минералов, таких как железо, калий и цинк.

© ГлагоL

Однако шиповник, как и любое сильнодействующее средство, имеет ряд строгих противопоказаний. Его не стоит употреблять при аллергии на витамин С, при гастрите с повышенной кислотностью, тромбозах и склонности к ним, а также при заболеваниях почек и желчного пузыря. Из-за сильного мочегонного эффекта он может привести к обезвоживанию, особенно при одновременном приеме с диуретиками, и повлиять на артериальное давление, предупреждают специалисты Роскачества.

Шиповник поддерживает здоровье сосудов и сердца, а также помогает снять усталость. Для женщин отвары этих ягод полезны при подготовке к беременности и для улучшения состояния кожи. Беременным и кормящим мамам шиповник может помочь справиться с отеками и укрепить организм. Однако принимать можно только с разрешения врача, поскольку есть высокий риск аллергии.

Чаще всего шиповник используют в виде отваров и настоев. Чтобы сохранить максимум пользы, сушеные ягоды лучше заваривать в термосе горячей, но не кипящей водой и настаивать несколько часов. Также популярно масло из семян шиповника. Его применяют не только внутрь как желчегонное средство, но и наружно для заживления трещин, ссадин и в составе комплексной терапии кожных заболеваний. Для профилактики простуды с ним делают ингаляции, добавляя чайную ложку масла в стакан горячей воды.

Чтобы кости были здоровыми врачи советуют после 50 лет пить не крепкий чай, а травяные отвары, например, липовый или ромашковый чай, напиток с шиповником и имбирем, или просто теплую воду с лимоном. Чтобы минимизировать вред чая, заваривайте его не менее трех минут и каждую запивайте стаканом чистой ​‍​‌‍​‍‌воды, писал «ГлагоL».