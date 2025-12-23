Почему после еды всегда остается место для десерта

Мягкая и сладкая пища практически не требует механического переваривания, поэтому даже после сытного обеда для нее всегда «остается место». Кроме того, сахар активирует мезолимбическую дофаминовую систему мозга, усиливая мотивацию к еде и временно ослабляя сигналы о насыщении. Об этом рассказала профессор анатомии Бристольского университета Мишель Спир рассказала в интервью изданию The Conversation.

© Газета.Ru

«Желудок может растягиваться и адаптироваться к значительным объемам пищи. Когда мы начинаем есть, он подвергается адаптации — гладкие мышцы расслабляются, создавая дополнительное пространство без значительного повышения давления», — объяснила эксперт.

Ученая уточнила: после тяжелого основного блюда желудок может «вздуться», но легкие десерты, такие как мороженое или муссовый торт, почти не нагружают его.

«Сладкая пища особенно эффективно возбуждает гедонистический голод, связанный с ощущением вознаграждения. Другой механизм — сенсорно-специфическое насыщение. По мере того как мы едим, реакция нашего мозга на вкус и текстуру продуктов на тарелке постепенно ослабевает, и еда становится менее интересной. При смене ощущений система вознаграждения реагирует активнее», — добавила Спир.

Анатом также объяснила, что сигналы между кишечником и мозгом, которые создают ощущение сытости, не срабатывают мгновенно.