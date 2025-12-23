Врач порекомендовал смеяться хотя бы два раза в неделю

Доктор Майкл Миллер, кардиолог и профессор медицины в Университете Пенсильвании, говорит, что смех полезен для сердца, иммунитета, а также даёт множество преимуществ для здоровья. Например, снимает стресс.

Психолог Стэнфордского университета Уильям Ф. Фрай, взял у себя образцы крови во время просмотра фильмов с Лорелом и Харди. Он обнаружил, что смех увеличивает количество клеток крови, которые укрепляют иммунитет.

Доктор Майкл Миллер начал изучать смех в 1990-х годах. Он показывал участникам исследования смешные фильмы и выяснил, что смех вырабатывает в мозге эндорфины. Эти вещества способствуют образованию полезных химических веществ в кровеносных сосудах. Например, это оксид азота, который расширяет кровеносные сосуды, что снижает кровяное давление, воспаление и уровень холестерина. Это сочетает уменьшает риск возникновения сердечного приступа, а эндорфины - это естественные обезболивающие.

Удивительно, но принудительный смех может быть даже полезнее естественного. Об этом говорит Дженни Розендаль, старший научный сотрудник в области медицинской психологии в Йенском университете в Германии. Он провёл метаанализ 45 исследований смехотерапии и других научных работ. Розендаль обнаружил, что смехотерапия снижает уровень глюкозы, гормона стресса кортизола, хроническую боль, улучшает подвижность и общее настроение, особенно у пожилых.

Большая часть последних исследований сосредоточена на йоге смеха и схожих программах, которые вызывают продолжительные приступы смеха в течение 30-45-минутных сеансов. Особенно эффективна йога смеха для тех, кому не хочется смеяться. Это, например, больные раком или люди в депрессии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.