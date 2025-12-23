При каких болезнях не стоит пить слишком много воды

Избыточное потребление воды не делает организм «здоровее» и в ряде случаев может быть вредным, особенно при заболеваниях почек, сердца или нарушениях электролитного баланса.

«Норма воды — это не фиксированное число, а диапазон, который каждый человек подбирает индивидуально. Формулы по массе тела дают ориентир, но ключевым регулятором остаётся сам организм — через физиологические механизмы жажды и работы почек. Именно поэтому в современной медицине всё чаще говорят не о «скольких литрах в день», а о поддержании адекватной гидратации, с учётом возраста, массы тела, образа жизни и состояния здоровья», - отметил медицинский директор Clean Clinic Евгений Аверин.

Врач сообщил, на что ориентироваться в повседневной жизни в плане употребления воды.

Для здорового взрослого человека адекватный водный баланс обычно сопровождается: отсутствием выраженной жажды, светлой окраской мочи, регулярным мочеиспусканием, стабильным самочувствием и концентрацией внимания.