Назван простой способ избавиться от отеков перед праздниками

За несколько дней до праздников можно улучшить внешний вид, избавившись от отёков, а также сбросив до нескольких килограммов за счёт выведения лишней жидкости. Об этом рассказала врач-физиотерапевт Галина Энгельгардт в беседе с aif.ru.

Основная причина отёчности — избыток натрия в рационе, который задерживает воду в межклеточном пространстве.

«Если за несколько дней до праздника ограничить продукты с высоким содержанием натрия, отёчность снизится, что позволит выглядеть намного лучше», — пояснила специалист.

Натрий содержится не только в явно солёных продуктах, но и в молочных изделиях, готовых завтраках, колбасах, сырах и даже некоторых сладостях. Суточная норма соли по рекомендациям ВОЗ — не более 5 граммов, а для людей с гипертонией, диабетом или болезнями почек — до 3 граммов.

Для снижения отёков эксперт рекомендует увеличить потребление цельнозерновых продуктов, свежих овощей, фруктов и несолёных орехов, минимизировать употребление полуфабрикатов, колбас, консервов и готовых завтраков. Также следует выбирать сыры с низким содержанием соли (моцарелла, адыгейский), использовать вместо соли травы, специи, чеснок и лимонный сок, а при склонности к отёкам лучше убрать молочные продукты перед сном.