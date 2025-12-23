Эксперт назвал упражнения для защиты суставов зимой

В холодное время года из-за скользкой и неустойчивой поверхности для ходьбы увеличивается риск травмирования суставов. Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов в беседе с «Чемпионатом» предложил тренировки для профилактики и поддержания здоровья суставов.

Укрепление окружающих мышц — ключевой элемент защиты суставов. Рекомендуются малотравматичные, контролируемые упражнения. Начните с разминки (5–7 минут), выполняйте упражнения медленно, без рывков. При болях — прекратить и обратиться к врачу.

Упражнения для здоровых суставов

