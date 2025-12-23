Почему запеченные блюда с майонезом опасны для здоровья

Биолог Ирина Лялина предупредила об опасности привычного для многих кулинарного приема — запекания с майонезом.

© Unsplash

В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что при температуре выше 180 градусов растительные масла в составе майонеза способны выделять трансжиры, вредные для здоровья при регулярном употреблении. Кроме того, добавки и консерванты могут изменять структуру и превращаться в токсичные соединения.

«Жиры в майонезе при запекании быстро окисляются. Сам соус становится более густым, лучше впитывается в продукты и повышает их калорийность», — сообщила специалист.

Эксперт советует готовить майонез самостоятельно и добавлять его в блюда на завершающем этапе, чтобы снизить возможный вред.

