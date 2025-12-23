Нарколог предупредил об опасности чая с голубым лотосом

Популярная добавка может привести к серьёзным психическим нарушениям. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил нарколог, психиатр Василий Шуров.

Специалист пояснил, что голубой лотос является галлюциногеном, изменяющим сознание человека.

«Могут появиться видения, слуховые галлюцинации, дереализация. То есть человек перестаёт адекватно воспринимать реальность», — предупредил Шуров.

Особую опасность этот напиток представляет для людей с предрасположенностью к психическим заболеваниям, так как может спровоцировать их развитие или острый приступ. Врач отметил, что хотя галлюциногены и не вызывают физического привыкания, психологическая зависимость от изменённого состояния сознания формируется быстро.