Раскрыт секрет мощных и быстрых фрикций порноактеров

Пользователи сети обсудили секреты порноактеров и выяснили, как снимающимся в фильмах для взрослых мужчинам удается демонстрировать быстрые и мощные фрикции. На эту тему они порассуждали на форуме Reddit.

Многие пользователи отметили, что порноактеры обладают особыми спортивными навыками. Некоторые из них рассказали, какие приемы в спортзале помогут стать выносливее в постели и научиться совершать более интенсивные движения.

«Оптимальной тренировкой для улучшения этих движений была бы плиометрика: бег по песку, быстрая смена направления, бег на 100 метров, езда на велосипеде на полной мощности и так далее. Также во время занятий сексом используйте не только бедра и ягодичные мышцы. Чтобы совершить мощный толчок, возьмитесь за бедра и используйте силу своей груди и трицепсов», — SubstanceUnusual9405, пользователь Reddit.

Другой пользователь порекомендовал тем, кто хочет подражать порноактерам, упражнения на гребном тренажере.

«Я не занимаюсь чем-то сумасшедшим в тренажерном зале, просто плаваю и использую гребной тренажер, но у меня нет проблем с тем, чтобы двигаться в таком темпе по нескольку минут, прежде чем либо замедлиться, либо сменить позу», — nsfdrag, пользователь Reddit.

Еще один пользователь отметил, что достичь таких же результатов помогут упражнения вроде становой тяги.

«Такой секс — это упражнение, причем тяжелое, и если вы не привыкли к интенсивным нагрузкам, вы не сможете его выдержать. Если вам нужны мощные фрикции, начните выполнять упражнения, обеспечивающие силу толчка: становая тяга, румынская становая тяга. Улучшения вы заметите через 4-6 недель, в зависимости от вашего сна и питания», – JTOtown, пользователь Reddit.

