Врач раскрыла признаки «кортизолового» лица у россиян

Lenta.ruиещё 1

«Кортизоловое», или «лунообразное», лицо возникает при резком повышении в крови уровня глюкокортикоидов — гормонов коры надпочечников, главный из которых кортизол. Об этом преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал «Ленте.ру».

Названы признаки «кортизолового» лица
© Лента.Ru

Врач рассказал, что такое повышение гормонов часто возникает при синдроме Кушинга, когда происходит чрезмерный синтез гормонов в надпочечниках. Лица округляются из-за отека и краснеют, объяснил он.

«Отек развивается из-за перераспределения жировой ткани на лицо, шею, туловище. Могут быть и другие причины: это и длительный прием глюкокортикоидов, и опухоли гипофиза и надпочечников, приводящие к длительному повышению глюкокортикоидов в крови. Бывает и псевдокушинговый синдром, например при алкоголизме, стрессе», — рассказал Умнов.

Хирург посоветовал в таких случаях постараться убрать алкоголь, стресс, недосып, а также удалить опухоль или скорректировать дозу глюкокортикоидов. Для постановки диагноза необходимо проверить уровень адренокортикотропного гормона, кортизола эстрогенов, а далее проходить лечение под контролем эндокринолога.

Ранее Умнов рассказал, что недостаточно термически обработанное мясо степени Medium и Medium Rare может содержать патогенные микроорганизмы, такие как кампилобактер. Они обычно обитают в кишечнике крупного рогатого скота, но после его гибели мигрируют в мышечные ткани, а оттуда попадают в организм человека.