Почему зимой надо отказаться от гель-лака на ногах

Зимой покрытие гель-лаком на ногах лучше заменить на обычный лак, чтобы не вызвать дополнительные нагрузки на ногтевую пластину и не заработать онихолизис (отслоение пластины). Такие рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дала тренер учебного центра сети салонов «Пальчики» Елена Лихова.

«Зимой покрытие гель-лаком на ногтях не всегда оправдано. В холодный сезон ногти растут медленнее, а гель-лак, оставаясь на ногте длительное время из-за редкой смены педикюра, может давать дополнительное давление на пластину. Это давление в сочетании с плотной зимней обувью увеличивает риск онихолизиса — отслоения ногтя от ногтевого ложа и травмирования пластины. Следует помнить: гель-лак создает твердую, жесткую поверхность. В условиях перепадов температур и механического давления он может стать причиной микротрещин или неправильного распределения нагрузки на ноготь. Поэтому если вы не собираетесь провести холодный сезон в жарких странах, лучше выбирать обычное покрытие вместо гель-лака», — пояснила Лихова.

Она также обратила внимание, что в составе некоторых гель-лаков есть химические вещества, которые потенциально могут вызывать раздражение кожи или аллергические реакции.