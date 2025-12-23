Какие вредные привычки разрушают почки

Знаменитый белорусский врач Дмитрий Шевцов выделил несколько повседневных привычек, которые серьезно вредят почкам. Этот орган очищает кровь от токсинов и инфекций, выводя их с мочой, а также поддерживают баланс солей, кислот и воды.

Медик предостерег от бесконтрольного приема обезболивающих лекарств. Шевцов подчеркнул, что они не лечат причину, а лишь маскируют боль, постепенно разрушая почки. Здоровью этого органа также вредит злоупотребление фастфудом. Такая еда буквально перегружена солью и химическими добавками, отмечает портал ИД «Беларусь сегодня».

Кроме того, кофе в больших количествах тоже не несет пользы. Бодрящий напиток может вызывать обезвоживание и повышать риск образования камней в почках. Им также вредит любовь к сладким газировкам.

По словам Шевцова, нельзя терпеть и откладывать поход в туалет. Эта вредная привычка ведет к застою мочи и воспалениям. Для здоровья почек врач рекомендует контролировать количество соли, пить достаточное количество воды и чаще есть рыбу, бобовые и некислые фрукты.

Ранее врач рассказал, как понять, что начались проблемы с почками. Одним из главных сигналов является высокое давление, которое не сбивают даже таблетки. Возможно, в организме уже начался воспалительный процесс, писал «ГлагоL».