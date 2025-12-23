Чем опасна работа «через не могу» во время простуды

Привычка переносить простуду на ногах и выходить на работу с температурой может привести к серьёзным последствиям, выходящим далеко за рамки обычного насморка.

© Vse42.ru

Иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предупредил, что даже лёгкие симптомы не делают болезнь безопасной – ни для самого человека, ни для его окружения.

Специалист подчеркнул, что человек, переносящий болезнь активно, остаётся мощным источником инфекции для коллег и попутчиков в транспорте. При кашле и чихании вирусы распространяются на несколько метров, значительно повышая риск заражения.

Однако главная опасность грозит самому заболевшему. Отсутствие отдыха не даёт организму сил на восстановление, что может обернуться тяжёлыми осложнениями, особенно для сердечно-сосудистой системы. Врач напомнил, что на фоне продолжающейся интоксикации даже незначительное воспаление может ударить по жизненно важным органам.

Оптимальной тактикой при первых признаках недомогания эксперт называет кратковременный домашний режим. Это позволит снизить нагрузку на организм, предотвратить осложнения и прервать цепочку заражения. Жемчугов также настаивает на важности консультации с врачом, так как под маской банальной простуды могут скрываться более серьёзные заболевания, требующие специального лечения, передаёт Pravda.Ru.