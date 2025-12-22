Эндокринолог рассказал, какие продукты влияют на гормональный фон

Эндокринолог рассказала, какие продукты влияют на гормональный фон
Питание влияет на баланс половых гормонов — эстрогена и тестостерона. Врач-эндокринолог, специалист превентивной медицины клиники «Атлас» Ирина Островская в беседе с aif.ru объяснила, что полностью обезжиренная диета может нарушить их синтез, поскольку основой для этих гормонов служит холестерин.
Для поддержания эстрогена в норме необходимы:
- полезные жиры (оливковое масло, авокадо, яйца, сливочное масло);
- клетчатка (овощи, фрукты, цельнозерновые, бобовые);
- фитоэстрогены (соя, льняное семя, кунжут, чечевица);
- крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста);
- витамины группы B и магний (зелень, орехи, крупы, субпродукты).
Между тем баланс эстрогена нарушают алкоголь, рафинированные углеводы и сахар, пища с ксеноэстрогенами (например, в пластиковой упаковке).
Для нормального уровня тестостерона важны:
- здоровые жиры и холестерин (яйца, авокадо, орехи, жирная рыба);
- цинк (устрицы, красное мясо, тыквенные семечки);
- витамин D (рыба, яичные желтки);
- магний (шпинат, орехи, тёмный шоколад);
- достаточная калорийность и белок (жёсткие диеты снижают тестостерон).
Эксперт подчёркивает, что снижают уровень тестостерона избыток сахара и быстрых углеводов, трансжиры и обилие омега-6 (подсолнечное, кукурузное масло), алкоголь, обезжиренные диеты.