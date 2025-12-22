Подходят ли легкие супы в качестве завтрака

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова в интервью радио Sputnik отметила, что в Японии, Корее, Китае и некоторых регионах Франции принято есть на завтрак легкие супы. По ее словам, нам стоит взять пример, особенно в осенне-зимний период.

© Вести Подмосковья

«Утром желудочно-кишечный тракт только просыпается после ночного отдыха, снижается секреция желудочного сока, желчи и ферментов поджелудочной железы. Теплое жидкое блюдо - один из самых мягких способов запустить пищеварение. Теплый суп стимулирует выделение секреции желудочного сока, что ведет за собой моторную активность кишечника, улучшенный отток желчи и комфорт для переваривания последующих приемов пищи», - объяснила Разаренова.

А еще небольшая порция супа поможет восстановить водный баланс после сна. Специалист советует выбирать легкий бульон или овощной суп с источником белка (курица, рыба, тофу). Такие варианты дадут энергию и чувство сытости без тяжести. А наваристые мясные, жирные, острые супы для утра не подойдут, так как требуют активной секреции ферментов.