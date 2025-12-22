Терапевт объяснил феномен «простуды выходного дня»

Из-за хронического стресса на работе нервная система часто отвечает «простудой выходного дня», когда человек расслабляется. Также риск гриппа и ОРВИ возрастает из-за естественного повышения социальной активности в нерабочее время. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский терапевт Саймон Фельдхаус.

«Многие люди в предпраздничный период работают под давлением дедлайнов, а в начале праздников просыпаются с температурой, болью в теле или надрывным кашлем, который грозит разрушить планы на отдых», — отмечает эксперт.

По словам врача, ухудшение самочувствия после окончания работы — это общепризнанное явление, которое иногда называют «болезнью выходного дня». Ее главным «виновником» выступает хронический стресс, симптомы которого длительно подавляются.

«Есть и другое простое биологическое объяснение: праздники часто сопровождаются поездками, нарушением режима сна, изменением рациона, употреблением алкоголя и увеличением количества социальных контактов — все это создает идеальные условия для заражения, если иммунная система уже ослаблена», — предупреждает терапевт.

Врач напомнил, что снизить риск гриппа и ОРВИ в предпраздничный период может заблаговременная поддержка иммунной системы. За несколько недель до начала праздников Фельдхаус рекомендует перейти на правильное питание — в рацион необходимо включить больше овощей, фруктов и белка.