Эксперт рассказал, как восстанавливать силы зимой

Важно избегать витаминного дефицита и качественно отдыхать. Врач-терапевт АО «Медицина» Оксана Серебрякова рассказала «Чемпионату», как восстанавливать силы в холодное время года. По её словам, зимняя усталость обусловлена дефицитом солнечного света, снижением синтеза витамина D и нерегулярным сном.

«Для поддержания энергии включайте в рацион сложные углеводы (гречку, овсянку), белки (яйца, бобовые), жирную рыбу, орехи, мёд и тёмный шоколад — они стабилизируют уровень глюкозы и настроение. Витаминные комплексы оправданы при подтверждённом дефиците (особенно D, B12, железа), но бесконтрольный приём может навредить — лучше сдать анализы. Активный досуг: ходьба на свежем воздухе, катание на лыжах, коньках или даже танцы дома — любая аэробная нагрузка повышает выработку эндорфинов и кислородное насыщение тканей», — сказала эксперт.

Врач посоветовала организовывать день по принципу «ритм + отдых»: фиксированное время подъёма и отхода ко сну, перерывы каждые 60–90 минут, минимум экранов за 1–2 часа до сна. Освещение также играет важную роль. Используйте лампы дневного спектра (5000–6500 К) на рабочем месте и тёплый, приглушённый свет вечером — это регулирует циркадные ритмы. Дополнительные лайфхаки: контрастный душ утром, ароматерапия (цитрусовые, розмарин), короткие медитации и цифровой детокс в выходные. Важно не добрать энергию искусственно, а создать условия для её естественного восстановления.