Хирург предупредил, кому категорически нельзя пить шампанское

Популярный новогодний напиток — шампанское — может представлять серьёзную угрозу для людей с целым рядом хронических заболеваний. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

По словам эксперта, особенно опасно игристое вино для пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.

«Этот напиток опасен для людей с сердечной недостаточностью и нарушением ритма. Он может ухудшить кровоснабжение головного мозга, что приводит к повреждению нервной ткани», — пояснил Умнов.

Ещё одна группа риска — люди с диабетом. Из-за высокого содержания сахара даже один бокал шампанского может спровоцировать опасные скачки уровня глюкозы в крови. Также напиток категорически противопоказан при заболеваниях пищеварительной системы.

«Опасно пить шампанское больным циррозом печени и панкреатитом, так как усугубляется повреждение данных органов».

Хирург отдельно предостерёг от смешивания шампанского с другим алкоголем, назвав такую практику «способом потерять часть клеток сердца, печени и поджелудочной железы».

Также напиток нельзя употреблять беременным женщинам и детям. Этиловый спирт легко проникает через защитные барьеры организма, что может привести к нарушению формирования органов и систем плода и повредить развивающуюся нервную систему ребёнка.