Почему зубы болят на морозе и что с этим делать

С наступлением зимы многие сталкиваются с повышенной чувствительностью зубов. Это не случайно: холодный воздух и перепады температур создают реальную опасность для зубной эмали. Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день», рассказал, почему так происходит и как можно избежать проблем.

© Ferra.ru

Основная причина — резкое сжатие эмали на морозе и её расширение в тепле. Такие циклы приводят к появлению микротрещин, через которые проникают бактерии. Кроме того, холод напрямую воздействует на нервные окончания, вызывая боль при истончённой эмали. Ещё один фактор — сухой морозный воздух снижает выработку слюны, которая естественным образом защищает зубы.

Зимний рацион также играет роль.

Зимой люди чаще употребляют горячие напитки (чай, кофе), которые усиливают термошок, а также стараются получить больше витамина С из кислых фруктов (лимоны, клюква), ослабляющих эмаль.

Несколько правил для защиты зубов в холодное время года:

Дышите через нос. Это согревает и увлажняет воздух до попадания в рот. Используйте барьерные средства. Специальные гели с фторидами или силиконовые полоски для губ помогают сохранить влагу. Укрепляйте эмаль изнутри. Включите в рацион продукты, богатые кальцием и фосфором. Подберите правильную зубную пасту. Средства с аминофторидом или нано-гидроксиапатитом укрепляют эмаль. Закрывайте рот шарфом.

Еще один просто, но действенный метод — носите шарф, который плотно закрывает рот и нос — это снижает воздействие холодного воздуха на эмаль.

Таким образом, защита зубов зимой сводится к простым, но регулярным действиям. Соблюдение этих рекомендаций и своевременные визиты к стоматологу помогут сохранить здоровье зубов даже в сильные морозы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.