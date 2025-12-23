В чем вред и польза белого сахара для организма

Белый сахар, который чаще всего производят из сахарной свеклы, остается одним из самых популярных продуктов в мире. Нутрициолог Анна Демина объяснила, в чем его основные плюсы и минусы для нашего организма.

Сахар является самым быстрым источником глюкозы, необходимой для работы каждой клетки. Он помогает мозгу активизировать умственную деятельность и улучшить память. На низкий уровень глюкозы в крови организм отвечает упадком сил и головной болью, а сахар помогает быстро восстановить энергию. Кроме того, он повышает уровень эндорфинов, гормонов счастья, уточняет издание RuNews24.ru.

Однако важно есть сахар в умеренном количестве. Чрезмерное употребление белого сахара ведет к резким скачкам уровня глюкозы в крови. Со временем это приведет к проблемам с поджелудочной железой и повысит риск развития диабета.

Кроме того, сахар содержит очень много калорий, но в нем никаких полезных питательных веществ. Избыток сахара также провоцирует воспалительные процессы и нарушает баланс микрофлоры кишечника. А значительная часть нашего иммунитета формируется именно там.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россияне потребляют сахара в четыре раза больше нормы. Помимо этого, вдвое превышены нормативы по потреблению соли.