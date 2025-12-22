Как достичь стройности фигуры с помощью «яблочного эликсира»

Диетолог Яффи Львова поделилась своим взглядом на "яблочный эликсир стройности" и рассказала о его полезных свойствах.

В последние годы яблочный уксус стал любимцем и среди специалистов по здоровью. Но насколько правдива эта реклама? Исследования действительно есть: часть из них показывает, что яблочный уксус может поддерживать пищеварение и помогать контролировать уровень сахара в крови.

Диетолог Яффи Львова отмечает, что в отличие от большинства других уксусов, где живые культуры отсутствуют, яблочный уксус и после дистилляции сохраняет "хорошие" бактерии, потенциально полезные для микробиома кишечника.

Также в последние годы активно обсуждается возможная польза этого продукта для пищеварения, контроля веса, уровня сахара и снижения воспалений. Львова отмечает, что подтверждающие это исследования есть, но при этом воспринимать яблочный уксус как волшебное средство точно не стоит. Он может поддерживать некоторые процессы в организме, но доказательств прямой связи с заявленными эффектами пока немного.

Если хотите получить пребиотики, которые подпитывают кишечные бактерии, выбирайте нефильтрованный уксус – на дне банки будет заметно мутное вещество. Перед употреблением Львова советует процедить его через сито или марлю, чтобы убрать комочки.

Как использовать яблочный уксус?

Многие россияне, в том числе кузбассовцы, привыкли пить его в чистом виде "для здоровья". Но, по словам Львовой, так делать не стоит – со временем это может повредить пищевод и даже кишечник.

Гораздо приятнее и безопаснее добавить его в свой рацион в виде ингредиента, например, для домашней заправки с маслом и приправами. Об этом пишет Transsibinfo.com.