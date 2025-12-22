Терапевт перечислила главные правила зимнего закаливания

Процедуры требуют строгого соблюдения определённых принципов. Терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая рассказала «Чемпионату», как правильно закаляться зимой. Она подчеркнула важность постепенности, регулярности и индивидуального подхода в этом деле.

Противопоказания включают острые инфекции, декомпенсированные хронические заболевания (особенно сердечно-сосудистые, почечные, бронхиальную астму), онкологию и гипертиреоз. Начинать закаливание без консультации врача нежелательно — особенно при наличии скрытых патологий.

«Первые процедуры для новичков не должны превышать 15–30 секунд, например, обливание стоп или контрастный душ. Постепенное привыкание к холоду позволяет адаптировать терморегуляцию, избежать стресса и укрепить иммунитет. Новичкам рекомендуется начинать с воды не ниже +20–22 градусов, снижая температуру на 1–2 градуса каждые 3–5 дней. Резкий переход к холодной воде провоцирует спазм сосудов, снижает местный иммунитет и может вызвать ОРВИ, бронхит или обострение хронических болезней», — сказала эксперт.

Врач отметила, что контрастный душ зимой также эффективен. Он улучшает микроциркуляцию, тренирует сосуды и повышает устойчивость к стрессам — но только при правильной технике (тёплое — прохладное — тёплое, без крайностей). У детей закаливание должно быть мягче. Избегайте обливаний ледяной водой, делайте акцент на воздушные ванны и прогулки. После любой закаливающей процедуры следует надеть сухую, тёплую одежду — это предотвращает переохлаждение и помогает организму стабилизировать температуру.