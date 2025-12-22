Восемь научно доказанных преимуществ лимонов для здоровья

Ежедневное употребление лимона может стать простым, но мощным шагом к укреплению здоровья. Диетолог Мелисса Нивес выделила восемь научно обоснованных преимуществ этого цитрусового фрукта, богатого витамином С и клетчаткой.

Укрепление иммунитета. Витамин С и фолиевая кислота в лимонах помогают контролировать окислительный стресс и воспаление, поддерживая иммунный ответ организма. Снижение риска инсульта. Флавоноиды, содержащиеся в цитрусовых, могут снижать риск ишемического инсульта, особенно у женщин. Контроль артериального давления. Флавоноиды и экстракт лимонной цедры способствуют снижению систолического давления, взаимодействуя с кишечной микробиотой. Профилактика онкологии. Исследования показали, что высокое потребление цитрусовых связано со снижением риска рака лёгких на 9%. Цедра также демонстрирует противораковый потенциал. Улучшение усвоения железа. Витамин С повышает биодоступность железа из пищи, что особенно важно для профилактики анемии. Польза для кожи. Цитрусовый сок помогает уменьшить повреждение клеток, толщину кожи и образование морщин, а также повышает выработку коллагена. Профилактика астмы. Высокое потребление цитрусовых связано со сниженным риском развития астмы и её симптомов. Поддержка контроля веса. Лимонный сок увеличивает объём содержимого желудка, что способствует более быстрому чувству сытости и снижению аппетита.

При этом диетолог предупреждает, что от лимонов стоит отказаться людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, аллергией на цитрусовые или язвами во рту, так как кислота может усугубить симптомы. Для всех остальных умеренное ежедневное употребление лимона может стать полезной привычкой.