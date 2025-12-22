Нужно ли наблюдаться у врача после удаления папиллом

Тактика наблюдения зависит от типа удаленного образования и исходного риска пациента. После удаления обычных кожных папиллом (бородавок) или акрохордонов плановое наблюдение не требуется. Тем не менее есть случаи, когда визит к медицинскому специалисту необходим.

© runews24.ru

Как пояснила заведующая кафедрой внутренних болезней Университета «Синергия», к.м.н., врач-онколог Елена Чулкова в комментарии RuNews24.ru, обращаться к врачу следует только в случае рецидива на том же месте, появления новых образований, которые беспокоят, или если возникли признаки воспаления в зоне удаления. После удаления аногенитальных кондилом наблюдение является обязательным.

«Первый осмотр обычно назначают через 3 месяца после удаления. Врач оценивает зону заживления и выявляет возможные ранние рецидивы. Последующие осмотры могут быть рекомендованы каждые 6-12 месяцев в течение 1-2 лет, так как риск рецидива наиболее высок в первые 2 года».

Женщинам, у которых были выявлены кондиломы, особенно важно регулярно проходить скрининг рака шейки матки (ПАП-тест и тест на ВПЧ) у гинеколога, независимо от удаления внешних проявлений. Для пациентов из групп риска (с иммунодефицитом, с историей дисплазии шейки матки) индивидуальный график наблюдения устанавливает лечащий врач. Он может быть более частым.