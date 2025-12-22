На сегодняшний день не существует системных противовирусных препаратов с прямой, целенаправленной активностью против вируса папилломы человека (ВПЧ) и с доказанной эффективностью для полной эрадикации вируса из организма в рамках доказательной медицины (международные стандарты EBM). Это означает, что ни один препарат не может гарантированно уничтожить вирус.

В комментарии RuNews24.ru заведующая кафедрой внутренних болезней Университета «Синергия», к.м.н., врач-онколог Елена Чулкова рассказала, что основные группы препаратов, применяемые в России в терапии ВПЧ- инфекции — это системные иммуномодуляторы, местные цитостатические препараты, средства на основе интерферонов (ИФН) и его индукторов.

Согласно клиническим рекомендациям Минздрава РФ допускается использование препаратов иммунокорригирующей терапии в качестве компонента комбинированной терапии, а не самостоятельно, особенно при частых рецидивах, множественных образованиях и у пациентов с признаками иммунной дисфункции. Пример комбинированной терапии: удаление папилломы + курс иммуномодулирующей терапии.

Наиболее эффективный метод профилактики, основанный на данных масштабных клинических исследований – это вакцинация от ВПЧ инфекции. Современные вакцины (Гардасил-4, Гардасил-9, Церврикс) предназначены для профилактики инфекции, вызываемой основными онкогенными типами ВПЧ (16, 18) и типами низкого риска (6, 11), вызывающими остроконечные кондиломы.

«Вакцина не защищает от уже существующих в организме типов вируса и не является методом лечения уже появившихся папиллом. Она также не защищает от всех существующих типов ВПЧ, а только от тех, что входят в ее состав».

Вакцинация максимально эффективна до начала половой жизни (рекомендована мальчикам и девочкам в возрасте 9-14 лет). В некоторых регионах РФ включена в региональный календарь прививок и проводится в рамках ОМС.

Необходима консультация врача!