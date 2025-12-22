Диетолог раскрыла безопасную формулу похудения к Новому году
С приближением новогодних праздников многие задумываются о том, как быстро привести себя в форму. Как рассказала aif.ru эндокринолог-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Мария Брижан, за полторы-две недели действительно можно похудеть на несколько килограммов, если скорректировать питание и образ жизни, но делать это нужно грамотно.
Ключевой принцип — создание умеренного дефицита калорий. Резкое сокращение рациона может замедлить метаболизм и спровоцировать набор веса после праздничного застолья. Оптимально уменьшить суточную калорийность на 500 ккал от индивидуальной нормы.
Для тех, кто не хочет считать калории, эксперт предлагает ряд практических правил:
- скорректировать режим питания: 3 основных приёма пищи и 2-3 перекуса;
- перенести углеводы на первую половину дня, а на ужин выбирать овощи с белком;
- снизить жирность продуктов, но не исключать полезные жиры (жирная рыба два-три раза в неделю);
- резко ограничить простые углеводы, алкоголь и соль;
- увеличить потребление овощей, фруктов и чистой воды;
- повысить физическую активность, наладить сон и контролировать стресс.
«Для объективной оценки состояния здоровья и составления индивидуального плана лучше обратиться к врачу-диетологу», — резюмирует Мария Брижан.