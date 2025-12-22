В чем опасность сна на животе

Сон на животе, кажущийся безобидной привычкой, может нанести вред здоровью. Об этом заявили врач-ортопед Владимир Барашкин и эксперты компании ORMATEK в разговоре с URA.RU.

Специалисты объяснили, что в такой позе вес тела давит на грудную клетку и живот, а шея находится в вынужденном положении, что создаёт избыточную нагрузку на позвоночник и мышцы. Для беременных женщин сон на животе нежелателен уже на ранних сроках, поскольку теоретически может повлиять на состояние плода. Младенцы, спящие на животе, подвергаются повышенному риску асфиксии и синдрому внезапной детской смерти.

Пациентам после хирургических вмешательств эта поза противопоказана из-за нагрузки на область шва, что замедляет заживление. Даже у здоровых взрослых регулярный сон на животе может приводить к утренним болям в шее и спине, онемению рук из-за пережатия нервов.

Эксперты советуют тем, кто не готов отказаться от привычной позы, использовать специальные матрасы с эластичными верхними слоями (например, с эффектом памяти) и подушки, подобранные по индивидуальной высоте, чтобы минимизировать вред для опорно-двигательного аппарата.