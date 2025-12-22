Как восстановить волосы при облысении

При естественной (эндокринной) алопеции выпадение волос начинается после 50 лет и связано с возрастным снижением уровня тестостерона, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснил, что снижение тестостерона вызывает уменьшение количества дигидротестостерона и нарушает образование новых волосяных фолликулов. Они формируются медленнее или вовсе перестают образовываться, добавил он. Облысение с 25 лет обусловлена генетическими особенностями: изменениями в нескольких генах, из-за которых вырабатывается избыточное количество тестостерона и дигидротестостерона, рассказал эксперт.

«При низком уровне тестостерона врач может назначить гормональную терапию, однако практика показывает, что она не всегда эффективно замедляет процесс выпадения волос. Более действенными считаются современные методы — лазерная терапия, плазмотерапия (переливание собственной плазмы) или пересадка волос», — сказал Ионов.

Врач добавил, что пересаженные волосы не подвергаются последующему воздействию тестостерона и дигидротестостерона, поэтому результат процедуры сохраняется надолго