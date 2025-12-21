Нарколог предупредил о коварстве конфет с определенной начинкой

Конфеты с алкогольной начинкой — это не безобидный десерт для взрослых, предупредил нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин. О коварстве этой сладости он рассказал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

«Такие конфеты содержат алкоголь и сахар. Эти вещества, попадая в организм одновременно, усиливают негативные эффекты друг друга. Из-за резкого скачка глюкозы, затем быстрого ее падения на фоне воздействия этанола вдвое повышается нагрузка на поджелудочную железу и печень», — объяснила врач.

По его словам, злоупотребление конфетами с алкоголем может спровоцировать нарушения обмена веществ.

Тюрин отметил, что такие сладости особенно опасны для подростков, у которых еще недостаточно развита система выработки ферментов для переработки этанола. Из-за этого даже небольшое количество конфет может привести к острой интоксикации.

При этом самым коварным свойством подобных десертов нарколог считает то, что они нормализуют употребление спиртных напитков. По его словам, человек, употребляющий алкоголь в составе конфет, испытывает ложное чувство безопасности и начинает воспринимать спиртные напитки не как продукт для особых случаев, а как часть повседневной гастрономии наравне с печеньем. Для человека с наследственной предрасположенностью или неустойчивой психикой это крайне опасно.

«Этанол в конфете — это тот же этанол, что и в рюмке. Он, так же как и водка, влияет на кору головного мозга, печень, сердечно-сосудистую систему», — подытожил Тюрин.

Ранее Тюрин предостерег от злоупотребления новомодной корейской водкой соджу. По его словам, этот напиток разрушает печень и вызывает сильную алкогольную интоксикацию.