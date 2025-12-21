Перечислены популярные напитки, укрепляющие здоровье кишечника

Банановый смузи на кефире, цикорий, зеленый чай, йогурт с черникой и чайный гриб помогают справляться с симптомами воспалительных заболеваний кишечника и поддерживать число полезных бактерий, населяющих его. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ольга Тарасова, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета.

По словам эксперта, здоровье пищеварительного тракта вносит существенный вклад в работу иммунитета – кишечные бактерии способствуют синтезу витаминов и борются с патогенами. Чтобы нормализовать активность первых, Тарасова советует обратить внимание на продукты с пробиотиками.

«Кефир и йогурт содержат полезные живые микроорганизмы, аналогичные обитающим в кишечнике: лактобациллы и бифидобактерии. Употребление чайного гриба (комбуча) также помогает увеличить их популяцию», – объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Дополнительно врач советует включить в рацион пребиотики – продукты, поддерживающие жизнедеятельность пробиотических микроорганизмов и баланс микрофлоры в кишечнике. К пребиотикам относятся не только фрукты, овощи, бобовые и злаки, но и богатый клетчаткой цикорий.

«При дисбактериозе кишечника полезно сочетание пребиотиков и пробиотиков, например, банановый смузи на кефире или йогурт с черникой. Они поддерживают уже существующие кишечные бактерии и одновременно увеличивают их число», – рекомендует Тарасова.

При воспалении кишечника эксперт предлагает пить зеленый чай.