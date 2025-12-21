Суточная норма потребления майонеза, безопасная для здоровья, составляет около одной столовой ложки. Об этом сообщил ТАСС кандидат биологических наук, доцент агроинженерного департамента аграрно-технологического института РУДН Николай Хоменец.

«Здоровому человеку допустимо употреблять около 20 30 грамм майонеза в день, то есть одну столовую ложку», — сказал эксперт, заметив, что в данном контексте речь идет о продукте в любом его виде — на бутербродах, в салатах или в качестве приправы к каким-то еще блюдам.

По его словам, майонез сам по себе не является однозначно вредным продуктом, но его избыточное употребление может иметь негативные последствия для здоровья.

«Главный недостаток продукта - в его большой калорийности, а также в содержании множества жирных кислот, повышающих уровень холестерина в крови», — продолжил Хоменец.

Кроме того, продукт содержит много натрия, повышающего риск гипертонии и возникновения проблем с сердцем.

В контексте предстоящих новогодних праздников эксперт особо подчеркнул, что если "основательно налегать на продукты с майонезом", то возможны проблемы с пищеварением.

«Это как минимум тяжесть и вздутие живота, а переизбыток калорий и жиров за все январские каникулы может привести к набору веса и излишней нагрузке на сердце», — заметил он.

Кроме того, собеседник ТАСС напомнил, что приправленный майонезом салат не должен долгое время оставаться на столе: