Сомнолог рассказал, как не сбить режим дня на новогодних праздниках

Предстоящие новогодние выходные продлятся почти две недели — с 31 декабря по 11 января. В праздничной атмосфере привычный режим сна может серьезно пострадать. Как объяснил врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов в беседе с Общественной Службой Новостей, смещение времени пробуждения и засыпания на несколько часов способно вызвать так называемый социальный джетлаг — состояние, схожее с перелетом через несколько часовых поясов.

Чтобы избежать резкого перехода к рабочему графику, специалист советует в первые три праздничных дня позволить себе расслабиться, а затем постепенно приближаться к привычному распорядку. Например, если в рабочие дни человек встает в 7 утра, то на каникулах лучше просыпаться не позднее 9 часов. Разница в два часа переносится организмом относительно легко и не вызовет сложностей с адаптацией.

Если же график сильно сдвинулся, вернуться к норме поможет плавная корректировка: за несколько дней до выхода на работу следует вставать на час раньше каждый день. В дополнение к этому рекомендуется больше бывать на свежем воздухе, особенно в солнечное время, соблюдать питьевой режим, ограничить вечерний прием кофе и алкоголя.