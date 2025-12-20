Стоматолог рассказал, почему нельзя сочетать горячие напитки и мороженое

Напитки горячее 60-65°C вызывают термический стресс, который может привести к микротрещинам и повышению чувствительности зубов. Об этом «Газете.Ru» рассказал Денис Моисеев, доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета.

© Freepik

По словам эксперта, зимой многие люди увеличивают потребление согревающих напитков, таких как чай и глинтвейн, однако для здоровья зубов они представляют скрытую угрозу. Эти напитки принято употреблять горячими, однако слишком высокая температура быстро приводит к термическому стрессу и износу эмали.

«Представьте, что происходит со стеклянным стаканом, если после сильного нагревания его поставить в холодную воду. Со временем образовавшиеся на зубах повреждения становятся «воротами» для красящих веществ (чай, кофе, вино) и увеличивают риск развития кариеса», – предупредил врач в беседе с «Газетой.Ru».

Также под угрозой находится дентин. Эта ткань пронизана микроскопическими канальцами, которые ведут к полости зуба с пульпой, богатой нервными окончаниями. Когда эмаль повреждается от перепадов, отверстия этих канальцев обнажаются, происходит контакт со средой полости рта, возникает острая болезненная реакция на горячее, холодное, кислое (гиперестезия).

«Чтобы обезопасить зубы, подождите пять-семь минут после заваривания напитка. Если он обжигает губы, значит, опасен и для эмали. Самое важное правило: откажитесь от контрастных сочетаний. Категорически не стоит чередовать глоток горячего глинтвейна с ледяной водой или мороженым. Если вы пили горячее, что-то холодное можно употреблять только через 15-20 минут», – уточнил Моисеев.

В преддверии сезона горячих напитков стоматолог также советует использовать реминерализующие пасты и гели с кальцием и фосфатами, а также пасты для снижения чувствительности. Они помогают «запечатать» дентинные канальцы и укрепить эмаль.